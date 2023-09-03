Авиация ВСУ уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Черного моря. Видео
При попытке высадки россиян в северо-западной части Черного моря украинская авиация нанесла удар по российскому катеру типа КС-701 "Тунец".
Об этом пишет пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.
Сообщается, что при поражении катера погибли шесть российских военных, двое ранены.
Ранее мы публиковали видео поражения дроном российского катера в Херсонской области. На этом катере россияне попытались подойти к правому берегу Днепра, который контролирует Украина. Однако плавсредство обнаружил разведывательный дрон 126-й артиллерийской бригады ВСУ.
А недавно в ГУР заявили, что украинский десант уничтожил десятки россиян во время ночного рейда на Тарханкут.
Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.
В ночь на 3 сентября масштабной атаке подверглась Одесская область. Российские войска атаковали дронами типа "Шахед" припортовую инфраструктуру в регионе, в результате чего начались масштабные пожары. Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов.
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