При попытке высадки россиян в северо-западной части Черного моря украинская авиация нанесла удар по российскому катеру типа КС-701 "Тунец".

Об этом пишет пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что при поражении катера погибли шесть российских военных, двое ранены.

Ранее мы публиковали видео поражения дроном российского катера в Херсонской области. На этом катере россияне попытались подойти к правому берегу Днепра, который контролирует Украина. Однако плавсредство обнаружил разведывательный дрон 126-й артиллерийской бригады ВСУ.

А недавно в ГУР заявили, что украинский десант уничтожил десятки россиян во время ночного рейда на Тарханкут.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

В ночь на 3 сентября масштабной атаке подверглась Одесская область. Российские войска атаковали дронами типа "Шахед" припортовую инфраструктуру в регионе, в результате чего начались масштабные пожары. Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов.

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