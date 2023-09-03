Украинские войска прорвали первую линию обороны россиян на юге. Ожидается расширение фронта прорыва и развитие дальнейшего контрнаступления.

Об этом заявил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью газете Guardian.

По его словам "дальше должно быть легче".

"Мы сейчас между первой и второй линиями", - сказал Тарнавский, говоря о районе между сёлами Работино и Вербовое. Там, по его словам, украинские войска расширяют фронт прорыва в обе стороны.

"В центре наступления мы сейчас заканчиваем уничтожение частей врага, которые прикрывают отступление российских войск за вторую линию обороны", - заявил Тарнавский.

По оценке командующего, при сооружении трех линий обороны на южном фронте Россия потратила 60% времени и материалов на оборудование первой из них, и только по 20% - на две остальные.

К первой линии украинская армия подступалась так медленно, потому что она представляла собой сплошные простреливаемые минные поля, которые приходилось метр за метром по ночам разминировать вручную.

После первого рубежа, по расчетам командующего, должно быть легче, потому что дальше лежит местность, по которой приходится передвигаться и российским частям, поэтому их минные поля уже не представляют собой сплошную полосу.

Тем временем украинские и российские военные паблики публикуют карты продвижения ВСУ на Ореховском направлении. В целом, несмотря на некоторые различия, они во многом совпадают и показывают, что украинские войска продвигаются между Работино и Вербовым, вклиниваясь в оборону противника и обходят с востока Новопрокоповку.

Но, как можно видеть, это продвижение идёт по достаточно узкому коридору, что создает угрозу российских ударов с флангов. Чтоб снизить такую вероятность с восточного фланга, ВСУ сейчас ведут наступление на Вербовое. Но, на данный момент, село ещё не освобождено. На подступах к нему, как пишут телеграмм-каналы, идут тяжёлые бои.

Ранее в Генштабе сообщали об успехе ВСУ на участке юго-восточнее Орехова.

Между тем в Белом доме считают, что украинские войска достигли второй линии российских укреплений на южном фронте.