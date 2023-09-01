В Белом доме сообщили, что украинские войска достигли второй линии обороны армии РФ на юге Украины.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге, сообщает Bild.

"Мы отметили некоторые заметные достижения Вооруженных сил Украины за последние 72 часа на южном направлении наступления из района Запорожья", - заявил Кирби.

По его словам, Украина добилась некоторых успехов против второй линии обороны России.

Как писала на днях газета The New York Times, для выхода к Токмаку под Запорожьем украинской армии предстоит прорвать еще две линии российской обороны.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что на юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ продвинулись южнее Работино и наступают под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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