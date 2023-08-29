Чтобы достичь Токмака в Пологовском районе Запорожской области, украинским силам нужно прорвать еще две российские оборонительные линии.

Об этом пишет The New York Times.

Издание заявляет, что сейчас прорвана только одна линия.

"Спутниковые снимки показывают, что, чтобы достичь Токмака, украинским силам придется прорвать еще две российские оборонительные линии, состоящие из траншей, плотных минных полей, земляных валов и противотанковых заграждений", - говорится в материале.

При этом российские военные могут направить подкрепления в район Работино, пока вторая и третья линии обороны будут проводить "окончательную подготовку к бою", считают военные аналитики.

Издание пишет, что даже с западным арсеналом продвижение ВСУ под Работино было "медленным и дорогостоящим, что поднимает вопрос о том, как далеко смогут зайти украинцы".

На днях западные СМИ писали, что украинские военные полагают, что уже прорвали самую сложную линию российской обороны на юге и теперь смогут продвигаться быстрее.

Также на Западе обрисовали перспективы контрнаступления ВСУ.