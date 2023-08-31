Залужный и Милли поговорили по телефону. Фото: facebook.com/CinCAFU

Главком ВСУ Валерий Залужный  поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в своем Фейсбуке.

"Рассказал о ходе нашей наступательной операции. Отдельно остановились на поставках вооружений и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили", – написал главком.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны. 

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