На юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает ТСН.

"Когда Владимир Зеленский говорил, что ребята идут пешком, он имел в виду, что россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые "зоны безопасности". Это заминированные поля, крепостные укрепления и танковые засады. Потому что мы не скрывали, что получим танки и бронетранспортеры, поэтому они, конечно, к этому готовились и уложились в танковые засады с противотанковыми комплексами и т.д. Мы получили от партнеров средства разминирования, но их недостаточно", – сказал глава Минобороны.

По его словам, украинские военные вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их коллеги могли продвигаться.

"Потому что обычное разминирование – это уехавшая бронетехника, трал разминирует. Но там танковая засада, поэтому мы вынуждены реагировать на это. Это ответ на вопрос, почему медленно. Потому и медленно, потому что разминирование и т.д, но мы двигаемся вперед", – пояснил Резников.

Напомним, по данным Forbes, за неделю на южном направлении были списаны две машины для разминирования M1132.

А президент Владимир Зеленский, комментируя наступление ВСУ на юге, заявлял о тысячах мин.