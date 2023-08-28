"Военные идут пешком". Резников рассказал о трех уровнях российской обороны на южном фронте
На юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает ТСН.
"Когда Владимир Зеленский говорил, что ребята идут пешком, он имел в виду, что россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые "зоны безопасности". Это заминированные поля, крепостные укрепления и танковые засады. Потому что мы не скрывали, что получим танки и бронетранспортеры, поэтому они, конечно, к этому готовились и уложились в танковые засады с противотанковыми комплексами и т.д. Мы получили от партнеров средства разминирования, но их недостаточно", – сказал глава Минобороны.
По его словам, украинские военные вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их коллеги могли продвигаться.
"Потому что обычное разминирование – это уехавшая бронетехника, трал разминирует. Но там танковая засада, поэтому мы вынуждены реагировать на это. Это ответ на вопрос, почему медленно. Потому и медленно, потому что разминирование и т.д, но мы двигаемся вперед", – пояснил Резников.
Напомним, по данным Forbes, за неделю на южном направлении были списаны две машины для разминирования M1132.
А президент Владимир Зеленский, комментируя наступление ВСУ на юге, заявлял о тысячах мин.