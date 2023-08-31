В Министерстве обороны рассказали о ситуации на фронтах.

Сводку опубликовала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

На юге она подтвердила продвижение в сторону Новопрокоповки, что южнее Работино. Там бойцы ВСУ закрепляются на занятых позициях.

На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке, есть "определенные успехи".

РФ безуспешно наступает на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На севере РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск с целью сковывания ВСУ и недопущения их переброски в районы активных боевых действий.

Что касается ситуации на Ореховском участке Запорожского фронта, то в последнее время в сводках с этого направления все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. О продвижении украинских войск на 1 километр к Вербовому сообщают и российские военные паблики, заявляя, что бои идут недалеко от окраин села и публикуя их видео.

Вербовое имеет важное значение.

Одна из главных проблем с наступлением ВСУ в районе Работино (то есть в направлении Токмака) - это узость фронта, по которому идет продвижение украинских войск. И по мере продвижения коммуникации ВСУ становятся все более уязвимы для ударов россиян с флангов. Поэтому наступать без расширения линии прорыва - это значит создавать угрозу, что войска попадут в огневой мешок. Судя по всему, именно для решения этой проблемы и идет наступление на Вербовое.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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