1сентябр в ВСУ заявляют, что имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника" , - сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Новопрокоповка находится южнее Работино, на трассе, ведущей в город Токмак, до которого от линии фронта свыше 20 километров.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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