Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. За сутки произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на Марьинском направлении в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Армия РФ нанесла один ракетный и 31 авиаудар, совершила 52 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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