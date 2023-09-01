Что происходит на фронте 1 сентября. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 1 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Орехово Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.
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