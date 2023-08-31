Российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат с целью украсть конфиденциальную боевую информацию, которая может помочь Кремлю в войне с Украиной.

Об этом Киев предупредили США и их союзники, сообщает CNN.

Новое сообщение от США и их союзников - Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании - подтверждает отчет СБУ, согласно которому российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android, которые использовали украинские военные.

По данным СБУ, вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink, созданную компанией Илона Маска.

Неясно, насколько успешной была попытка взлома. СБУ заявила, что "заблокировала" некоторые попытки взлома, но также признала, что россияне "захватили" планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение.

"Мобильные вредоносные программы особенно коварны, поскольку они могут сообщить разведывательным службам физическое местоположение целей", - сказал Джон Халтквист, главный аналитик охранной компании Mandiant, принадлежащей Google.

Эта возможность, как сказал Халтквист CNN, может быть "чрезвычайно эффективной на поле боя".

Хакерская кампания "иллюстрирует, как война в Украине продолжает разворачиваться в киберпространстве", - заявил в своем заявлении Пол Чичестер, директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Напомним, в начале августа СБУ разоблачила попытки российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ. Спецслужба обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения из системы информации и действиях ВСУ, их локациях и перемещении, техническом обеспечении и т.д.

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года в РФ заявили о взломе хакерами программы управления войсками "Дельта", которой пользуется ВСУ.

Также российские хакеры попытались взломать сайт НАТО и оборонных ведомств стран Восточной Европы.