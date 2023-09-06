В Киев с официальным визитом прибыл глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Об этом сообщают украинские СМИ.

В среду утром прессе стало известно, что американски госсекретарь уже находится в столице.

А местные телеграм-каналы публикуют видео перекрытых улиц в центре Киева, связывая это с визитом высокопосталенного чиновника администрации США.

Ранее вчера со ссылкой на дипломатические источники издание "Зеркало недели" написало, что Блинкен прибудет в Украину. Однако заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге не стал подтверждать эту информацию.

"У меня нет объявлений по поводу какой-либо официальной поездки", – сказал он на брифинге, фактически уйдя от прямого ответа на соответствующий вопрос журналиста.

В предыдущий раз глава американской дипломатии посещал Киев год назад. Ему показали пострадавший от военных действий Ирпень Киевской области. Тогда госсекретарь США прибыл с визитом в столицу 8 сентября, причем накануне этого о поездке нигде не сообщалось. В прошлый раз с дипломатом встречался Владимир Зеленский.