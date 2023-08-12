Глава Штаба обороны Британии приехал в Киев и встретился с Залужным. Что обсуждалось
В Киев прибыл глава Штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Он встретился с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.
"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные нужды украинского войска", - написал Залужный.
Напомним, в июле адмирал Радакин говорил, что Россия хорошо подготовила линии обороны, и ВСУ их пока не прорвали. Однако, по его словам, главные силы Украины еще не наступали.
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Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.
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