Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – написал главком.

Также, по его словам, в беседе обсудили вопросы усиления украинского ПВО.

Залужный регулярно дает отчеты западным военным о ситуации в Украине. Так, недавно главком рассказал, что происходит на фронте, начальнику Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркару.

А незадолго до этого Залужный провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли.

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