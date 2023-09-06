CNN публикует первые заявления Энтони Блинкена в ходе визита в Киев.

1. "Я здесь, прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с агрессией".

2. "Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторится".

3. "Мы полны решимости продолжать работать с нашими украинскими партнерами по восстановлению экономики и построении сильной демократии".

Ранее мы сообщали, что в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Блинкен, он встретится с Зеленским. От президента Блинкен хочет узнать о ситуации под Бахмутом. Также встретится с коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой. Кроме того, источники CNN сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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