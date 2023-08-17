Администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Пентагон оценивает, какими полномочиями он может воспользоваться, чтобы продолжить главным образом сбор разведданных в Нигере, если Госдепартамент признает события в Нигере государственным переворотом, что лишит американских военных некоторых полномочий и финансирования для взаимодействия с нигерскими военными в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

При этом на случай такого признания администрация рассмотрела возможность выдачи специального разрешения военным США на продолжение некоторых операций в Нигере.

"Несмотря на то, что мы все еще даем шанс дипломатии и применяем меры для защиты личного состава и объектов США в Нигере, наши позиции там не изменилась, и мы обдумываем шаги по достижению наших целей как в сфере распространения демократии, так и в сфере безопасности", - сказал CNN представитель Пентагона.

Для продолжения контртеррористических операций в Нигере США надеются заручиться поддержкой местных военных, которые обучались в Соединенных Штатах.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.

Вчера в Белом доме не подтвердили и не исключили возможности того, что США поддержат интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер.