Мятежники в Нигере заявили, что убьют смещенного в результате военного переворота президента страны Мохаммеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на западных чиновников.

"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", - говорится в публикации.

Как сказано в материале, данную информацию мятежники якобы сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну.

Официальный представитель США, который предпочел остаться анонимным, подтвердил это, отмечает издание.

Напомним, во вторник, 8 августа, Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. По ее словам, она встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

Встреча продлилась более двух часов, замгоссекретаря описала ее как "чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную".

Нуланд добавила, что военные отказали ей во встрече со смещенным с поста президента Мохаммедом Базумом, но дали пообщаться с ним по телефону. Ей также было отказано в переговорах с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил "Национальный совет спасения родины".

Ранее мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны. Из-за случившегося отдано распоряжение повысить уровень угрозы.