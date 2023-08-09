В Нигере мятежники заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны. Из-за случившегося отдано распоряжение повысить уровень угрозы.

Об этом пишут западные издания.

"Французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. Этот самолет намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство", - заявил представитель мятежников Амаду Абдраман.

В Нигере подтверждено нахождение 1 500 французских военных (не считая бойцов спецподразделений, чье число не называется).

Накануне сообщалось, что элитные подразделения нигерской армии начали продвижение к аэропорту столицы страны города Ниамей.

По данным телеканала Al Arabiya, элитные части армии Нигера "продвигались в направлении президентского дворца и аэропорта". О численности отрядов, направляющихся к этим объектам, как и об их намерениях, телеканал не сообщал.

Напомним, 7 августа захватившие власть в Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и заявили о военной интервенции.

Кроме того, по данным AP, осуществившие переворот военные Нигера обратились за помощью к "вагнеровцам".

Ранее сообщалось, что Нигер решил прекратить экспорт урана во Францию после военного переворота. На нем держалась половина французских АЭС.

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