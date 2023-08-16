Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил и не исключил возможности того, что США поддержат интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер.

Об этом он сказал на брифинге для иностранных журналистов.

У Кирби спросили, поддержат ли США интервенцию.

"Мы хотим восстановления администрации президента [Мохамеда] Базума в Нигере. Я не стану так или иначе спекулировать относительно интервенции со стороны ЭКОВАС или кого-то еще. Мы все еще считаем, что есть время и пространство для дипломатии с целью выработки решения при уважении воли народа Нигера. Мы сосредоточены на этом. И на выяснении того, какие еще могут оставаться возможности в сфере дипломатии", - ответил Кирби.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.

Сегодня сообщалось, что Африканский союз отверг планы военного решения ситуации в Нигере.