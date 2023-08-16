Африканский союз отверг военное решения ситуации в Нигере, выразив таким образом несогласие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Как указывает издание, в ходе состоявшегося заседания Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа "было принято решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере".

Как ожидается, эта позиция будет официально подтверждена в коммюнике, которое планируется опубликовать в течение среды, сообщает Le Monde.

Таким образом, Африканский союз, указывает газета, "выражает несогласие с ЭКОВАС, которое, считая мирный диалог приоритетом, привело в готовность свои вооруженных формирования".

Африканский союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства. Основана 9 июля 2002 года.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.

На днях лидеры государственного переворота в Нигере заявили, что готовы урегулировать ситуацию с осудившим их действия и планирующим военную интервенцию Экономическим сообществом стран Западной Африки дипломатическим путем.