Лидеры государственного переворота в Нигере заявили, что готовы урегулировать ситуацию с осудившим их действия и планирующим военную интервенцию Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) дипломатическим путем.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных исламских ученых из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников.

По словам возглавлявшего нигерийскую делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани продолжалась несколько часов.

"Он (Чиани - Ред.) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса", — заявил Лау.

Он добавил, что Чиани во время встречи подчеркнул исторические связи между Нигером и Нигерией, заявив, что эти страны "были не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать вопросы мирным путем".

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции с тех пор. К мятежу присоединились и командиры армии.

В начале августа президент Нигерии Бола Тинубу вынес на рассмотрение сената страны предложение интервенции в Нигер.

А ЭКОВАС разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, в том числе порядок и время размещения сил. Мятежники проигнорировали намерения ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства. Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции.