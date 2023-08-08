Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в данный момент не планирует проводить военную операцию в Нигере.

Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров агентства, переговоры остаются приоритетным сценарием, хотя путчисты и отказали делегации ЭКОВАС в визите в Нигер из "соображений безопасности".

Также на встречу с мятежниками хотят отправиться представители Африканского союза и ООН.

30 июля члены ЭКОВАС дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы. Однако операция так и не была начата по истечении срока ультиматума вечером 6 августа.

Сегодня днем в СМИ появилась информация, что в Нигер все-таки планируют направить 25 тысяч солдат, больше половины которых предоставит Нигерия.

Накануне в стране побывала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, мятежники Нигера осознают риски для суверенитета страны, если туда зайдет российская ЧВК "Вагнер".

Главные причины переворота в Нигере и перспективы начала большой войны в Африке мы анализировали в отдельном материале.