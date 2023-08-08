Страны Африки планируют направить в Нигер контингент из 25 тысяч военных, чтобы восстановить власть президента Базума.

Об этом пишет французская медиакомпания RFI.

Более половины военных предоставит Нигерия. Остальных дадут Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар. США и ЕС поддержали планы ЭКОВАС, но надеются, что еще удастся обойтись переговорами.

На переговоры с путчистами в Нигер отправятся представители Африканского союза, ЭКОВАС и ООН.

Напомним, что на территории Нигера остается контингент французских и американских войск.

Накануне в стране побывала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Не исключено, что это была одна из последних попыток решить вопрос не военным путем. Также она заявила, что мятежники Нигера осознают риски для суверенитета страны, если туда зайдет "Вагнер".

Ранее мы писали о том, что стало причиной переворота в Нигере и будет ли большая война в Африке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.