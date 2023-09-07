Выезд за границу военнообязанных женщин, которые станут на воинский учет, будет ограничен.

Об этом заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, - тогда да, они смогут уехать. Если нет - тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - сказал Вениславский.

Представительницы других специальностей могут встать на учет добровольно. Расширять перечень специальностей пока не планируют.

Напомним, с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны стать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на учёт будет добровольная.

Еще в 2021 году Минобороны Украины приняло приказ, который переводит женщин сотен популярных гражданских профессий в разряд военнообязанных. После его выхода мы анализировали, как украинок заставят вставать на воинский учет и проходить медкомиссию.