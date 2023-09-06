С 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учёт.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Для женщин других профессий постановка на военный учёт будет добровольная. Соответствующий закон был принят в прошлом году. Расширять перечень специальностей для обязательной постановки на военный учет пока не планируют.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - сказал Вениславский.

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