Анализируем итоги 561-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сегодня вновь заявили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового.

Российские паблики заявляют, что под Вербовым атаки отбиты, а южнее Работино армия РФ удерживает позиции и наносит удары по позициям ВСУ в селе.

В тоже время, по их данным, украинские войска активизировались на участке Пятихаток и Камянского (западный фланг запорожского фронта). Так, как заявляется, ВСУ смогли продвинуться в сторону Лугового.

При этом на картах украинских военных пабликов такое продвижение пока не отражено.

В Луганской области россияне продолжат атаки в районе Новоегоровки на Сватовском направлении. Там, судя по публикуемым видео, РФ наступает крупными танковыми силами. Но в Украине говорят, что успеха противник не имеет.

Кстати, сегодня Путин повысил в звании до генерал-полковника командующего российской группировкой "Центр" Андрея Мордвичева. Она воюет на соседнем Лиманском направлении и тоже ведет наступательные действия - в районе Серебрянского лесничества.

США тем временем планируют усиливать снабжение ВСУ.

Вчера Вашингтон официально заявил о поставках снарядов с обедненным ураном (считается, что они имеют усиленную бронебойность) - их будут использовать на танках "Абрамс". Также СМИ пишут, что Украине в ближайшее время отправят вторую и еще большую партию кассетных боеприпасов.

Один чиновник сказал New York Times, что это оружие признано сыграть ключевую роль в том, чтобы помочь Украине "сохранить импульс", который ВСУ недавно набрали на южном фронте. Украинские военные также говорят, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к имеющемуся оружию и необходимой заменой для истощающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они очень эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, у них поднимается настроение", — сказал анонимно украинский морской пехотинец Сергей.

Другие украинские солдаты более сдержаны и говорят, что кассетные боеприпасы неэффективны против окопанных российских позиций, которые являются основным препятствием, а хороши против незащищенной пехоты.

У США есть сотни тысяч таких боеприпасов и они могут стать "одним из единственных доступных средств пополнения запасов Украины" на фоне дефицита остального оружия. Это беспокоит правозащитников, которые требуют их запрета по всему миру.

Недавно Human Rights Watch публиковала доклад, что почти все жертвы среди мирного населения от кассетных боеприпасов на планете в прошлом году были зафиксированы в Украине - 890 человек из 987.

Атаки дронов и обстрелы

Ночью и утром беспилотники атаковали Россию.

В Брянске пострадали стекла в здании железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей. По словам губернатора Александра Богомаза, сам дрон был сбит, а на вокзал упали его обломки.

Также он сообщил, что еще один беспилотник был сбит на подлете к Брянску.

Ночью дроны атаковали также Ростов-на-Дону. По данным властей, было сбито два беспилотника. Один упал за городом, а второй - в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. Отметим, что это прямо рядом со штабом Южного военного округа РФ, который в июне захватывал Пригожин и ЧВК "Вагнер".

Судя по видео из местных пабликов, на месте падения дрона был сильный взрыв.

Фото показывают, что после атаки повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Легко ранен один человек.

Днем дроны атаковали Волгоградскую область РФ - впервые за эту войну. По данным российских телеграм-каналов, целью была военная база в Городищенском районе (450 километров от линии фронта).

Сообщается, что дрон перехватили сегодня ночью на подлёте к объекту. Пострадавших и разрушений на нет.

Еще один дрон этой ночью упал в подмосковном Раменском.

К слову, о московской ПВО. По обвинению в коррупции арестовали двух генералов, ответственных за воздушную оборону Москвы. Правда, по официальной версии, не за пропущенные атаки дронов, а за коррупцию. Их подозревают в выделении земель минобороны в ближнем Подмосковье для продажи под жилую застройку - за взятку в 30 млн рублей.

Арестованы Константин Огиенко, командующий 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая ответственна за непосредственную оборону столицы РФ, и командир дивизии ПВО в этой армии Дмитрий Беляцкий. Огиенко свою вину отрицает и находится в СИЗО, а Беляцкий пошел на сделку со следствием и помещен под домашний арест.

Кроме того, российские телеграм-каналы заявляют об атаке беспилотников по Энергодару - и публикуют видео прилета в верхние этажи жилого дома. Пострадавших нет, в доме выбило стекла.

На других захваченных территориях под сильные обстрелы снова попали Донецк и Горловка (на фото).

В Украине ночью была трехчасовая атака "Шахидов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

Повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский - водитель грузовика получил легкую травму ноги, сообщил губернатор Олег Кипер.

Также сегодня было опубликовано новое видео вчерашнего прилета по одесским портам.

Воздушные силы уточняют, что всего ночью по Украине было запущено 33 беспилотника, 25 из них уничтожены. Кроме Одесской, была атакована Сумская область. Там поврежден частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке. Обошлось без жертв.

Днем был очередной ракетный прилет по Запорожью. Там был снова поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Также сегодня продолжали обсуждать тему вчерашнего удара по Константиновке, где погибло 16 человек.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке утверждает, что ракета вчера прилетела в Константиновку с северо-запада. То есть, со стороны территории, подконтрольной Украине.

"Судя по тому, куда люди смотрят (откуда слышат звук) перед ударом и вероятным отражением летящего снаряда в автомобиле, ракета, попавшая в Константиновку, прилетела с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имен", - написал Репке и опубликовал соответствующие снимки.

Он говорит, что после этой публикации его "облили дерьмом", поэтому он еще раз перепроверил данные и пришел к тем же выводам.

Отметим, что выводы Рёпке российские паблики уже используют как подтверждение того, что ракета якобы была запущена Украиной (об этом в РФ заявляли ещё вчера).

В то же время, сам Рёпке отмечает, что крылатые ракеты, которые используют обе стороны, можно запрограммировать на атаку по непрямой траектории с определенного направления.

"Это мои чисто технические выводы, основанные на видео, которое разместил президент Зеленский. Я не размышлял и не буду спекулировать на происхождении объекта, прилетевшего на рынок", - заявляет журналист.

Исследователи проекта Conflict Intelligence Team пришли к похожим выводам.

Кроме того, они указывают на уже фиксировавшиеся случаи попадания украинских противорадиолокационных ракет HARM по гражданским объектам. По версии CIT, в Константиновке речь может идти о трагической случайности, в результате которой эта или другая ракета попала по оживленному рынку.

При этом расследователи допускают, что ракета могла быть выпущена с российской территории в Белгородской области, однако отмечают, что в таком запуске не было смысла, поскольку с юго-восточной стороны ближайшие к Константиновке позиции российской армии находятся в 15 километрах и этот населенный пункт Россия может обстреливать даже из артиллерии.

Напомним, Украина заявляет, что по Константиновке удар нанесли россияне. Выводы Рёпке в Киеве пока не комментировали.

Военные перспективы

На Западе продолжают обсуждать промежуточные итоги и перспективы украинского контрнаступления.

Вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года, заявил Трент Мол, директор по анализу Агентства военной разведки Пентагона (DIA, американская военная разведка).

При этом он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают выполнение задачи прорыва российской обороны "очень трудным", пишет The Economist. Поэтому внимание США уже обращено на планирование боевых действий в следующем году.

"Если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжать приток боеприпасов, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году", - пишет издание со ссылкой на аналитика.

В тоже время он признает, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет "пробить" ее бронетехникой.

Журнал также приводит мнение неназванного представителя администрации Байдена, который считает, что Украина сможет наступать еще около шести-семи недель. То есть, по их расчетам, оно должно завершиться до конца октября.

В руководстве США при этом есть разногласия, какого прогресса можно достичь за это время.

Некоторые считают, что украинская армия, бросившая в бой большую часть своих резервов еще до прорыва второй линии - и понеся тяжелые потери при попытке прорваться через нее - вряд ли сможет далеко зайти.

"Если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим", - говорит высокопоставленный представитель американской разведки, отмечая, что качество как российских, так и украинских сил со временем снижается.

О том, какие сейчас могут быть планы у Запада и украинского руководства, мы писали в материале о визите в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

В Украине при этом демонстрируют, что настроены на длительную войну, что проявляется в усилении мер по мобилизации. Сегодня у Зеленского завили, что с октября из Украины не смогут выезжать определенные категории женщин.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что женщины-медики и фармацевты обязаны с 1 октября стать на военный учёт, поэтому их выезд за рубеж могут ограничить.

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд - тогда да, они смогут уехать. Если нет - тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - сказал Вениславский.

Представительницы других специальностей могут встать на учет добровольно, напомнил он. Расширять перечень специальностей пока не планируют.

При этом в Госпогранслужбе говорят, что для отказа в выезде женщинам-медикам нужно еще принять отдельное постановление Кабмина.

"В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины", - заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

Напомним, сейчас власти планируют запретить отсрочку для соискателей второго и далее высшего образования. А также намерены пересмотреть все "подозрительные" справки о непригодности к службе, выданные с начала войны. И, наконец, прозвучала инициатива экстрадировать из Европы в Украину всех мужчин, которые по таким справкам уехали из страны.

О том, что юридически это будет сделать крайне затруднительно, "Страна" уже рассказывала. Кроме того, Европе это будет сложно сделать из имиджевых соображений.

Сегодня в Австрии, где живут 14 тысяч украинских военнообязанных, заявили, что не будет их экстрадировать. Такова позиция МВД страны, которую публикует издание Exxpress.

"Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", - заявили в министерстве.