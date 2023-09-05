В России дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Завидово в Тверской области.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Момент уничтожения дрона над Завидово попал на видео.

Обломки дрона рухнули в селе, недалеко от госрезиденции "Русь". В результате никто не пострадал, разрушений нет, заверили местные власти.

Также дроны прилетели Подмосковье: обломки упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе. Во время пожара последовало несколько сильных взрывов.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был объявлен план "Ковер". По данным "Яндекса", было задержано 40 рейсов: 23 во Внуково, два в Домодедово и 15 в Шереметьево. Во Внуково еще два рейса были отменены.

Ранее утром в минобороны РФ заявляли о сбитии дронов в Калужской и Московской областях, а также в Тверской области.

А в воскресенье, 3 сентября, в российском городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, раздался взрыв и потом начался пожар. По данным местных властей, в результате атаки беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания. Заявляется, что пожар был быстро ликвидирован.