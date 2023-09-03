В воскресенье, 3 сентября, в российском городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, раздался взрыв, а потом начался пожар.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в соцсетях.

По данным чиновника, в результате атаки беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания. Заявляется, что пожар уже ликвидирован.

Старовойт добавил, что пострадавших нет, на месте работают силовые структуры.

Напомним, Курчатов уже не первый раз становится объектом атаки дронов. Так, 1 сентября сообщалось, что два беспилотника повредили в городе административное здание и жилой дом.

А в июле власти Курской области заявили, что после падения беспилотника в Курчатове частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него были посечены фасад и остекление.

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