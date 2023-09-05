В минобороны РФ заявляют о сбитии дронов в Калужской и Московской областях. Также сообщают о сбитом БПЛА в Тверской области.

Утверждается, что в ночь на 5 сентября были уничтожены беспилотники, которые "пытались совершить атаку на Москву".

В результате падения обломков БПЛА в Подмосковье был поврежден бытовой объект, сообщают СМИ.

Также в московских аэропортах в очередной раз задерживались рейсы.

Напомним, вчера в РФ заявляли, что возле оккупированного Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.

Накануне в российском городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, раздался взрыв, а потом начался пожар. Сообщается, что в результате атаки беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания. Ранее сообщалось, что два беспилотника повредили в Курчатове административное здание и жилой дом.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

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