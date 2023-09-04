Министерство обороны РФ снова заявило о поражении украинских военных катеров в Черном море.

Сообщается, что якобы четыре катера американского производства с десантом на борту, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма, были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря.

Также заявляется, что возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.

Накануне Украина заявляла, что сама нанесла удар по российскому катеру при попытке высадки россиян в северо-западной части Черного моря. Сообщалось, что при поражении катера погибли шесть российских военных, двое ранены.

А недавно в ГУР заявили, что украинский десант уничтожил десятки россиян во время ночного рейда на Тарханкут.

Тем временем россияне наращивают оборону в Черном море и установили боновые заграждения от водных дронов.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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