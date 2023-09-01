Украинский разведывательный беспилотник уцелел и вернулся на базу после того, как его преследовали два боевых российских вертолета и самолет.

Видео показало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Беспилотник летел в районе мыса Тарханкут над Черным морем.

"Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу", - сообщили в разведке.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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