Появилось видео удара дрона-камикадзе по зданию, где находится один из "избирательных участках" на проводимых Россией "выборах" в Запорожской области.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Ранее сообщали, что в Волновахе украинцев принуждают участвовать в российских выборах и отдавать детей в школы по программе РФ.

Путин встретился с назначенными РФ "главами" захваченных украинских территорий накануне "выборов". Как сообщает Кремль, Леонид Пасечник рассказал Путину, что в т.н "ЛНР" напряженная ситуация из-за боевых действий, а потому в день "голосования" 10 сентября в регионе будут приняты "дополнительные меры".

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

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