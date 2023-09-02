В оккупированной Воновахе Донецкой области представители оккупационных властей агитировали местное население участвовать в выборах. Также пытались принудительно вовлечь детей школьного возраста в образовательный процесс в учебных заведениях по программе РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Во временно оккупированном населенном пункте Волноваха Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района в период с 15 по 30 августа представителями российских оккупационных администраций проводились агитационные мероприятия с местным населением по принудительному вовлечению детей школьного возраста в образовательный процесс в учебных заведениях по программе РФ и участию в выборах и голосовании за кандидатов от партии "Единая Россия"", - говорится в сообщении.

Семьи, отказавшиеся отдавать детей в учебные заведения, посещают представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ РФ с целью проведения профилактических бесед по соблюдению норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования. На родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб детским домам на территории РФ.

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