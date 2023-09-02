За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток российские войска вели безуспешные наступательные действия:

на Купянском направлении в Новоселовском районе Луганской области;

на Бахмутском направлении в районе Курдюмовки Донецкой области;

на Авдеевском направлении в районе Северного Донецкой области;

на Марьинском направлении в районе Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 1 радиолокационную станцию ​​противника.

Накануне в Генштабе сообщили, что ВСУ имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте.

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