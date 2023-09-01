На захваченных Россией территориях Украины новый учебный год начался преимущественно в очном формате. Исключение составят только школы в прифронтовых микрорайонах.

Впрочем, полноценные занятия будут только в школах, которые находятся в глубоком тылу. Таковыми считаются, например, Луганск, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск. А вот в Донецке и Макеевке, где школы открылись только в наиболее спокойных районах, за партами будут обучать основным предметам (которые можно выбрать на госэкзамене), а второстепенные все так же оставят на удаленке.

Бомбоубежищ в большинстве школ нет. В случае артобстрела, согласно инструкции, дети и учителя должны переместиться в коридоры, бытовки без окон или подвалы соседних домов.

Если говорить о программе образования в целом, она полностью российская. Исключение – преподавание украинского языка, которое сохранили в некоторых школах Запорожской и Херсонской областей. По данным назначенных россиянами "властей" Запорожской области 46% детей и их родителей выбрали изучение украинского языка как родного. Они будут учить его по изданным в РФ учебникам.

В числе новшеств: введение новых предметов "Россия – мои горизонты" (посвящен профориентации), "Семьеведение" (о построении межличностных отношений), "Вероятность и статистика" (нано-, квантовые и генетические технологии); возвращение трудового воспитания и серебряных медалей.

"Патриотический" предмет "Разговоры о важном" с этого года станет обязательным. Сегодня с таким открытым уроком выступит президент РФ Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что в Украине 1 сентября открылись 12 975 школ. Они будут работать в разных форматах.

Также мы писали о том, что в Украине в этом году первоклассников на 15 тысяч больше, чем в прошлом.