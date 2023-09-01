В первый класс в этом году пошло на 15 тысяч больше детей, чем в прошлом - 340 000 школьников.

Об этом сообщил замминистра образования Андрей Витренко.

По его словам, сегодня учебный год начинается почти во всех школах Украины кроме прифронтовых областей.

Обязательным условием их работы является наличие бомбоубежища. Сейчас ими оборудованы примерно 70% школ в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Украине 1 сентября открылись 12 975 школ. Они будут работать в разных форматах.

При этом 1 сентября не обошлось без инцидентов. В Киеве в полицию поступило сообщение о заминировании всех школ.

В Кривом Роге из-за воздушной тревоги праздник первого звонка школьники отмечали в укрытиях.

Также мы писали о том, что доступ в укрытия в школах Киева будет круглосуточным.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

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