В Полтавской области шестилетняя девочка придумала историю своего похищения, чтобы увидеть учительницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, 28 августа в Миргороде в полицию поступило сообщение от местного жителя, что его шестилетнюю дочь пытались похитить с детской площадки. Полиция немедленно прибыла на место происшествия.

Мужчина рассказал, что ребенок признался, что в период времени между 12:00 и 13:00 она находилась на детской площадке, а ее старшая сестра играла со сверстниками. В это время к ней якобы подошел неизвестный мужчина, одной рукой взял ее за руку, а другой - заклеил рот липкой лентой и повел через дворы в сторону школы.

После изъятия видео с камер наблюдения вблизи места происшествия правоохранители выяснили, что ребенка никто не похищал. Девочка сама пошла в направлении школы.

Когда ложь разоблачилась, школьница призналась, что ей очень хотелось пойти в школу, чтобы увидеть свою учительницу, а историю с похищением она придумала, потому что боялась, что родители будут ее ругать за самовольный уход со двора.

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