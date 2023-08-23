Вчера Сатановскую областную территориальную громаду Хмельницкой области всколыхнула весть о пропаже четырёхлетней девочки.

Об этом сообщает полиция по делам несовершеннолетних в Хмельницкой области.

Пропажу обнаружила бабушка девочки и вместе со своим мужем бросилась на поиски внучки, а когда им не удалось самостоятельно найти пропавшую — позвонила в полицию.

Полтора часа дедушка с бабушкой разыскивали ребёнка, обошли придомовое хозяйство, близлежащую территорию, затем обратились к работникам охраны местного санатория.

Прибывшая на место происшествия полиция присоединилась к поискам и вскоре обнаружила девочку, которая сидела под столом в летней беседке.

Как оказалось, девочка решила таким образом поиграть с бабушкой в прятки. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родственниками, а ещё подарили малышке канцелярские принадлежности, чтобы девочка имела возможность занять себя полезными делами и больше так с бабушкой не шутила.

Перед этим в Харьковской области нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку, которую искали почти четыре дня.

Ранее в Киеве нашлась 9-летняя девочка, которая пропала возле школы.