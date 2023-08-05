В Грузии, где после оползня на горном курорте погибли по меньшей мере 11 человек, в числе жертв оказалась украинская журналистка.

Тридцатилетняя Алина Поликовская работала на телеканале "Украина". Она отдыхала в горах с мужем и тремя детьми.

О гибели Алины пишут её коллеги журналисты в Фейсбуке. По их словам, мужа и детей Поликовской пока не нашли.

В Грузии после оползня в посёлке Шови, который случился 3 августа, до сих пор не могут отыскать около 30 человек. Ещё 11 найдены погибшими. На понедельник, 7 августа, в стране объявлен траур.

Оползнем разрушены близлежащие мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Из места бедствия были эвакуированы 210 человек.

В поисковой операции принимают участие 400 спасателей и военные. На данный момент от завалов удалось расчистить часть территории и обеспечить доступ к недоступным локациям, где поисковые работы начались утром этого дня.

По информации Службы по управления чрезвычайными ситуациями, единственной проблемой сейчас остаётся затрудненный доступ к месту бедствия.

Геологи говорят, что оползни опасны тем, что их невозможно предсказать никакими приборами.

Перед этим в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Ранее стало известно, что во время теракта в Иерусалиме была убита гражданка Украины.