Сегодня, 27 мая, в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковской области нашли живой двухлетнюю Виолетту Мужечук, которая пропала почти четыре дня назад.

Об этом сообщает глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Все это время ее искали полицейские, спасатели, военные, волонтеры и местные жители. Только сегодня ее искали почти тысяча человек.

Ребенка нашли в лесу в 6 километрах от дома. Все четыре дня она провела без еды и воды.

"Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Врачи оказывают девочке медицинскую помощь", - сообщил Тимошко.

Напомним, девочка 2020 года исчезла 23 мая в 19:00 со своего двора в селе Скрипаи.

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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