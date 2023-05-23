Американские власти разыскивают нелегалов, которые, перелезая через забор на границе, сбросили с него ребенка.

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения недалеко от КПП на въезде в Сан-Диего.

Сотрудники экстренных служб сумели установить, что 4-летний ребенок серьезно не пострадал, а потом попали под обстрел. Правоохранители считают, что нелегалы все еще находятся в том же районе, и пытаются установить их личность.

В последние меcяцы сообщалось уже о гибели двух детей в центрах содержания мигрантов: 8-летняя девочка скончалась, находясь с семьей под стражей в Техасе; другой ребенок без сопровождения погиб в учреждении пограничной службы во Флориде.

В начале мая мы писали, что на границу США с Мексикой прибывают тысячи мигрантов, ждущих отмену нормы о высылке.

Также мы сообщали, что миграционное ведомство США по ошибке опубликовало личные данные шести тысяч иностранных беженцев.