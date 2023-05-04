Центр города Эль-Пасо в штате Техас, расположенного у границы США и Мексики, наводнили тысячи мигрантов. Это связано с тем, что через неделю, 11 мая, завершится действие законодательной нормы "Раздел 42", позволявшей депортировать нелегалов.

Об этом сообщают мировые медиа.

Власти Эль-Пасо объявили чрезвычайное положение и опасаются гуманитарного кризиса. А администрация Джо Байдена дополнительно разместила 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой, чтобы после 11 мая сдерживать поток, который, как ожидается, захлестнет южную границу Штатов.

Введенная при администрации Дональда Трампа законодательная норма "Раздел 42" разрешает властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. В ожидании ее отмены на улицах Эль-Пасо тысячи мигрантов в антисанитарных условиях спят под одеялами вокруг местной церкви Святого Сердца. По оценкам полиции города, только вблизи нее размещаются около 1,7 тысячи человек.

Многие мигранты ждут получения дополнительных иммиграционных или проездных документов от властей. Они начали собираться у церкви около месяца назад, но массовая концентрация нелегалов возникла на прошлой неделе. Большая часть мигрантов - это молодые мужчины из Венесуэлы с документами и без, однако на улицах также находятся десятки женщин и детей.

Часть мигрантов не первый раз попадает в США с целью остаться в стране, после того как ранее американские власти их уже депортировали.

Мэр Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста числа мигрантов, а Трамп предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов.

Власти других приграничных городов в Техасе, включая Ларедо и Браунсвилл, также объявили чрезвычайное положение, чтобы подготовиться к возможному обострению пограничного кризиса.

В Эль-Пасо участки американо-мексиканской границы укреплены дополнительным временным ограждением и колючей проволокой поверх высокого забора вдоль границы. Также там дежурят большое количество полицейских от Техаса, сотрудников пограничной патрульной службы США и военнослужащих национальной гвардии.

По словам представителя пограничной таможенной службы США, мигрантов без надлежащих документов, подтверждающих, что они въехали в страну на законных основаниях, будут задерживать и арестовывать, с ними намерены поступать в соответствии с иммиграционными законами США.

В среду во время пресс-конференции сенаторы от Техаса Тед Круз и Джон Корнин предупредили, что нынешний поток нелегальных мигрантов, хлынувший через границу США и Мексики, превратится в цунами после окончания действия "Раздела 42".

А конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар считает, что решение Байдена направить военнослужащих армии для поддержки на американо-мексиканском направлении является лишь политическим трюком.

"Это трюк. Войска направляются для помощи в приеме и задержании нарушителей закона, проникающих в нашу страну, а не для защиты границы от нашествия захватчиков", - сказал Госар.

При администрации Байдена на южную границу США прибыло рекордное за все время количество мигрантов. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.

Ранее мы сообщали, что миграционное ведомство США по ошибке опубликовало личные данные шести тысяч иностранных беженцев.

Также мы писали, что 20 штатов США через суд требуют остановить программу Байдена помощи мигрантам.