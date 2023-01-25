Двадцать штатов США, контролируемые республиканцами, обратились в федеральный суд с требованием остановить программу помощи мигрантам.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

С инициативой выступил штат Техас, к которому позже присоединились другие штаты: Алабама, Аляска, Арканзас, Айдахо, Айова, Вайоминг, Западная Виргиния, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Теннесси, Флорида, Южная Каролина, Юта.

Штаты выступили против новых мер президента США Джо Байдена в отношении миграционной политики. Представители штатов заявили, что прежде, чем реализовывать эту программу, администрация Байдена должна была узнать мнение общественности.

Программа предполагает, что ежемесячно до 30 тысяч граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут въезжать в США для работы на два года. Но при условии, что в США есть лица, которые имеют право их пригласить. Кроме того, мигрантам также нужно пройти проверку американских правоохранительных органов.

Вдобавок была еще и увеличена квота беженцев из стран Западного полушария, которые могут въехать в страну в 2023-2024 годах. Что касается переезда в страну, на это смогли бы претендовать до 20 тысяч беженцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как сообщают пограничные службы, около пяти миллионов мигрантов пересекли южную границу США с начала президентства Байдена в 2021 году. В прошлом году в США пытались въехать почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.

Американские эксперты считают, что на фоне непоследовательной политики демократов в отношении миграционного законодательства кризис на южной границе США может усугубиться. По их словам, демократы рассматривают нелегалов как будущих избирателей Демпартии.

Недавно Дональд Трамп своеобразно поздравил Байдена с отработанной на посту половиной срока. Трамп заявил, что американская казна страдает от безрассудной экономической политики, триллионы тратятся на безумие, а Америка открыта для мигрантов.

Как писала "Страна", недавно миграционное ведомство США по ошибке опубликовало личные данные шести тысяч иностранных беженцев.