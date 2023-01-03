Швейцарская народная партия (SVP), критикующая массовую иммиграцию, собирается провести референдум о пересмотре международных договоров, в которых участвует страна, или даже к полному отказу от них, если население Швейцарии достигнет 10 миллионов человек.

Об этом сообщает сайт Remix.

"Наша страна трещит по всем швам. В последние годы мы переживаем катастрофу. Если не вмешаться, то мы захлебнемся", - сказал руководитель кампании SVP Марсель Деттлинг.

Деттлинг считает, что экономическая миграция в страну слишком высокая, особенно много приезжает групп, известных своими трудностями с интеграцией в швейцарское общество. При этом, по его словам, "тот, кто уже ступил на землю Швейцарии, никогда не покинет страну".

Швейцарская народная партия 6 и 7 января проведет съезд, на котором главной темой станет иммиграция и проведение референдума под названием "Инициатива по устойчивому развитию".

Текст в бюллетенях для референдума будет гласить, что к 2050 году население Швейцарии не должно превысить 10 миллионов человек (после 2050 года этот лимит может быть немного увеличен, но только за счет избыточной рождаемости, а не мигрантов).

Если население страны достигнет 10 миллионов человек, правительство должно будет принять жесткие меры, включая отказ от участия в международных соглашениях, таких как миграционные пакты ООН или договоры ЕС, касающиеся свободного передвижения.

"Цифры миграции ужасают. В 2022 году в Швейцарии стало на 200 000 жителей больше, что равно количеству населения кантона Базель-Сити", - сказал член SVP Томас Маттер.

В партии опасаются, что конфликт между Сербией и Косово увеличит число беженцев, которых и так немало в Швейцарии.

Численность населения страны уже стремительно приближается к 9 миллионам человек. А за последние 20 лет население Швейцарии увеличилось на 21%.

"Если в течение следующих 20 лет в Швейцарии снова будет такой прирост населения, то всё рухнет", — считает Маттер. По его словам, это истощит финансовые резервы страны на образование, здравоохранение и транспорт.

"Необходимо срочно уходить от модели количественного роста к качественному", - заявил он.

В Швейцарии уже проводили референдумы на тему иммиграции, например, референдум 2014 года против массовой иммиграции, направленый на установление жёстких квот на иммиграцию.

За них высказались 50,3%, однако его результаты не поддержал парламент. Законодатели испугались угроз со стороны ЕС негативными экономическими последствиями за любую попытку ограничить свободу передвижения.

В итоге квоты на иммиграцию не были введены, а вместо них парламент предложил весьма умеренные улучшения условий на рынке труда для швейцарцев. SVP назвала тогда эти действия неконституционными и "предательством желаний избирателей", в то время как комиссия ЕС приветствовала "сильно смягченную версию инициативы".

На этот раз SVP настроена включить формулировку, прямо призывающую Швейцарию игнорировать международные соглашения.

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