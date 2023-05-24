В Харьковской области пропала двухлетня девочка из села Скрипаи. Местные предполагают, что она заблудилась в соседнем лесу.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным полиции, Виолетта Мужечук 2020 года исчезла 23 мая в 19:00 со своего двора в селе Скрипаи. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Всю ночь полицейские вместе с гражданами прочесывали окрестности и лес. К поискам привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники и квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи.

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Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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