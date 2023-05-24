Под Харьковом потерялась двухлетняя девочка. Ее вторые сутки ищут спасатели
В Харьковской области пропала двухлетня девочка из села Скрипаи. Местные предполагают, что она заблудилась в соседнем лесу.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным полиции, Виолетта Мужечук 2020 года исчезла 23 мая в 19:00 со своего двора в селе Скрипаи. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Всю ночь полицейские вместе с гражданами прочесывали окрестности и лес. К поискам привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники и квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи.
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