В Полтаве спасатели достали из почтомата подростка, который там застрял.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

16 августа спасатели получили вызов о том, что в помощи нуждается подросток, который не может самостоятельно выбраться из почтомата.

С помощью аварийно-спасательного инструмента им удалось быстро вызволить пострадавшего. Подросток не пострадал. Что именно побудило его к подобным действиям неизвестно.

Напомним, в июле полицейские сняли с крыши киевлянина, который застрял там в погоне за красивыми фото.

Недавно киевские спасатели вытащили мальчика, который залез в контейнер для сбора гуманитарной помощи.

Также мы писали, как в Буче подросток получил более 90% ожогов тела, забравшись на крышу электрички.

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