Все украинские военнослужащие будут получать доплаты во время войны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Кабинет министров принял соответствующее постановление. Согласно документу, размер доплат будет составлять 30 тысяч гривен ежемесячно.

Кроме того, 50 тысяч предусмотрено для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии.

И сразу 100 тысяч – для лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч грн и 2,35 тысяч грн соответственно.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий выплаты военным в тылу.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что вернуть выплаты в 30 тысяч гривен военным, можно только повысив налоги.

Также глава Минобороны Алексей Резников говорил, что Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отмены доплат военным. По его словам, прекращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу - это "справедливость".