В Киеве спасатели помогли 14-летнему подростку выбраться из контейнера для сбора гуманитарной помощи. Мальчик залез в него из любопытства, но самостоятельно освободиться не смог.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.

На месте происшествия спасатели установили, что из-за детской любознательности 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, из которого ему не удалось выбраться самостоятельно.

Чтобы освободить ребенка, сотрудникам ГСЧС пришлось использовать аварийно-спасательное оборудование.

По информации пресс-службы спасателей, ребенок не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что в Луцке спасатели сняли на проспекте Соборности девушку, которая повисла на проводах. Сотрудники ГСЧС подъехали к девушке на пожарной машине, чтобы снять ее с ЛЭП.

По словам очевидцев, у девушки заметили нарушения психики.

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