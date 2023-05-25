Киевские спасатели вытащили мальчика, который залез в контейнер для сбора гуманитарной помощи. Фото
В Киеве спасатели помогли 14-летнему подростку выбраться из контейнера для сбора гуманитарной помощи. Мальчик залез в него из любопытства, но самостоятельно освободиться не смог.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.
На месте происшествия спасатели установили, что из-за детской любознательности 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, из которого ему не удалось выбраться самостоятельно.
Чтобы освободить ребенка, сотрудникам ГСЧС пришлось использовать аварийно-спасательное оборудование.
По информации пресс-службы спасателей, ребенок не пострадал.
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По словам очевидцев, у девушки заметили нарушения психики.
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