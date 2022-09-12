В Киеве патрульные полицейские разыскали 4-летнюю девочку, которая играла в прятки с отцом, и вернули ее в семью.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Киева.

"7 сентября, около 13 часов, на линию 102 поступило сообщение об исчезновении ребенка на улице Милославской. Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия и опросили заявителя. Отец рассказал, что они с дочерью прогуливались и решили поиграть в прятки. И вот уже 40 минут он не может ее разыскать. Мужчина испугался, что с дочкой могло что-то случиться, и обратился за помощью к полицейским. Экипажи патрульных более часа обследовали территорию района и на одной из площадок обнаружили малыша. Ловкая девочка, увидев, что ее нашли, даже не думала сдаваться и бросилась бежать, пытаясь спрятаться снова. Патрульные Евгений Щербатюк и Алла Мазур поймали ребенка, хотя по ловкости и мастерству маскироваться она могла бы посоревноваться со взрослыми. К счастью, все закончилось хорошо. Девочка пообещала больше так не делать и добавила, что будет тренировать отца быть внимательнее и быстрее бегать", - говорится в сообщении.

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