Спасатели Главного управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области оказали помощь мальчику, застрявшему в кресле кинотеатра.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в пятницу, 12 ноября.

12 ноября в 18:44 спасателям поступило сообщение о том, что в одном из торгово-развлекательных центров Ивано-Франковска ребенок застрял в кресле кинотеатра. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели группы спасательных работ аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в области.

По прибытии спасателей было установлено, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем и самостоятельно из "ловушки" ребенок выбраться не может.

На помощь пришли родители и администрация заведения, однако их попытки помочь мальчику были напрасны и вызвали спасателей.

Спасатели с помощью специального многофункционального инструмента высвободили ребенка и передали медикам. После осмотра медиков его в удовлетворительном состоянии передали родителям.

В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле в кинотеатре. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

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